Зеленський про ситуацію на фронті: наступні тижні будуть важливими

Найбільша жорстокість окупантів сконцентрована на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тижні будуть важливими: Україна працює над отриманням більшої кількості танків, «броні» та артилерії. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін – найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині.

Водночас, він додав, що постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень.

Він наголосив, що Україна робить все, щоб у військових було ще більше можливостей «гнати ворога».

«І наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше «броні», більше артилерії», - додав президент.

У своєму черговому вечірньому зверненні глава держави також заявив, що найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО та ПРО для Збройних сил.

Зеленський розповів, зокрема, про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент зазначив, детально проаналізували ситуацію на передовій, енергетичному фронті, ситуацію на кордонах.