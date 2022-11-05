Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено

Україна збиратиме кошти на флот морських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів. Про це глава держави сказав у своєму черговому відеозверненні.

Зеленський розповів, що Україна наступного тижня запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24.

«До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям – акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні», – заявив він.

Президент заявив, що морські дрони будуть захищати акваторію у Чорному морі. Він натякнув, що флот окупантів буде знищено.

«Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже $220 млн внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на звинувачення міноборони країни-агресорки і назвало вигадкою заяву нібито в підготовці «фахівцями ВМС Британії» українських військових для здійснення «атаки» БПЛА в Севастопольській бухті. Також британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.