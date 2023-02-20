Північна Корея запустила балістичні ракети в Японське море

Уряд Японії вже подав протест

У понеділок, 20 лютого, Пхеньян запустив дві балістичні ракети в Японське море – через день після того, як США провели спільні навчання зі східноазіатськими союзниками, і через два дні після того, як сама Північна Корея сама запустила міжконтинентальну ракету. Про це повідомляє Kyodo.

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Згідно з джерелами видання, перша ракета була запущена близько 6:59 ранку, досягнувши висоти близько 100 кілометрів і пролетівши близько 400 км, тоді як друга була запущена близько 7:10 ранку, досягнувши висоти близько 50 км і пройшовши близько 350 км. Обидві ракети, ймовірно, впали за межами виключної економічної зони Японії. Наразі немає жодних повідомлень про пошкодження літаків або кораблів.

Уряд Японії заявив, що подав протест Північній Кореї через власне посольство в Пекіні. Офіційний Токіо вустами прем'єр-міністра Фуміо Кісіда вже заявив, що Японія вимагала екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з останніми запусками північнокорейських ракет.

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Зі свого боку, Кім Йо Чен, молодша сестра та помічниця лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Пхеньян може запустити ракети в Тихий океан. «Частота використання Тихого океану як нашого полігону залежить від дій американських сил», – цитує її слова Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї.