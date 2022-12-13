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Поставка зброї Україні: сенат Італії ухвалив резолюцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поставка зброї Україні: сенат Італії ухвалив резолюцію
фото ua.depositphotos.com

Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів – її підтримали 143 сенатори

Верхня палата парламенту Італії ухвалила резолюцію, якою пропонується продовжити постачання зброї Україні до кінця 2023 року. Про це повідомляє La Reppublica.

Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів – її підтримали 143 сенатори, «проти» проголосували 29 і ще один утримався.

Також члени верхньої палати парламенту Італії ухвалили ще дві резолюції опозиційних партій, якими пропонується продовжити військову допомогу Україні. При цьому резолюцію про припинення передачі зброї українським військовим, яку внесли ліві та «зелені», сенатори не підтримали.

Тим часом, уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. 

Теги: озброєння війна Італія

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