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Британія виділила новий пакет допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія виділила новий пакет допомоги Україні: що отримають ЗСУ
Пакет оборонної допомоги вартує 50 мільйонів фунтів
фото ілюстративне

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе

 

Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Британії.

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами», – йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні. «Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна», – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Теги: гуманітарна допомога допомога ЗСУ Велика Британія технології президент військові

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