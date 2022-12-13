Британія виділила новий пакет допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе

Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Британії.

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Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами», – йдеться у повідомленні міністерства.

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Раніше глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні. «Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна», – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.