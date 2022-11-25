«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України

Лідер країни-агресора запевняє: 8 років тому вважав, що непідконтрольні території Луганської та Донецької областей зможуть повернутися до складу України в рамках Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін визнав, що приєднання Луганської та Донецької областей України до РФ мало відбутися ще у 2014 році. Це нібито дозволило б уникнути «багатьох жертв». Відповідну заяву лідер країни-агресора зробив сьогодні, 25 листопада.

«Тепер, напевно, стало очевидним, що це возз'єднання мало б відбутися раніше і не було б стільки втрат серед мирних громадян, не було б стільки загиблих дітей під обстрілами тощо. Ну, добре, що це взагалі сталося», — сказав Путін.

При цьому господар Кремля сказав, що у 2014 році Росія вважала, що непідконтрольні території Луганської та Донецької областей зможуть повернутися до складу України в рамках Мінських угод.

Як повідомлялось, 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій України, а також про їх подальше приєднання до Росії. Йдеться про раніше захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.