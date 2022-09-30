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Путін у Кремлі оголосив анексію українських територій (онлайн)

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін у Кремлі оголосив анексію українських територій (онлайн)

Російський диктатор зібрав у Кремлі політиків, урядовців та духовенство

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступає у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Промова Путіна була запланована на 15 годину, однак виступ російського диктатора розпочався з запізненням. 

«Підсумки підбиті, результати відомі, люди зробили однозначний вибір», – заявив Путін про псевдореференуми, додавши, що анексія українських територій – «це воля мільйонів людей».

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою, Росії для свого «святкового звернення». 

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Теги: путін війна анексія росія

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