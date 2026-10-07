Прем’єр Вірменії у день народження Путіна пригрозив розірвати угоду з РФ

Єреван заявив про юридичні підстави для припинення російської концесії на управління залізницею

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни має необхідні правові підстави та інструменти для розірвання концесійної угоди з Росією щодо управління вірменською залізницею. Про це Пашинян сказав в інтерв’ю виданню Infocom 7 жовтня – у день народження російського диктатора Володимира Путіна, пише «Главком».

«Уряд має інструменти, більше того – обґрунтування для анулювання концесійної угоди. Коли настане час, ми про це скажемо. Якщо сьогодні ми ухвалимо політичне рішення про анулювання концесійної угоди, то правові підстави для цього є», – заявив Пашинян.

Водночас прем’єр наголосив, що Єреван не хоче йти шляхом одностороннього розірвання домовленостей із Москвою. За його словами, Вірменія прагне вирішити питання мирно та пропонує Росії передати права на управління залізницею третій країні, яка була б прийнятною для обох сторін.

«Ми не хочемо йти цим шляхом. Ми хочемо рухатися вперед по-дружньому», – сказав Пашинян. Проте прем'єр наголосив, що його країна має право розірвати угоду

Йдеться про концесійну угоду, укладену між Вірменією та Російськими залізницями у 2008 році. Вона передбачає передачу в управління залізничної мережі Вірменії компанії «Південно-Кавказька залізниця», яка є дочірньою структурою РЖД. Термін концесії становить 30 років із можливістю продовження ще на 10 років. При цьому сама залізнична інфраструктура залишається власністю Вірменії.

Пашинян уже не вперше порушує питання про зміну російського управління залізницею. Раніше він заявляв, що Вірменія втрачає можливості для інтеграції своєї залізничної мережі до міжнародних транспортних маршрутів через російське управління. Єреван також пропонував Москві продати концесійні права третій країні. Серед можливих варіантів раніше називали Казахстан, ОАЕ та Катар.

Примітно, що цього ж дня Пашинян провів телефонну розмову з Путіним і привітав російського президента з днем народження. Сторони також обговорили актуальні питання вірменсько-російських відносин, які останнім часом загострилися.