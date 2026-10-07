Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Вірменії у день народження Путіна пригрозив розірвати угоду з РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Вірменії у день народження Путіна пригрозив розірвати угоду з РФ
Проте Вірменія прагне вирішити питання мирно та пропонує Росії передати права добровільно
фото: AP

Єреван заявив про юридичні підстави для припинення російської концесії на управління залізницею

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни має необхідні правові підстави та інструменти для розірвання концесійної угоди з Росією щодо управління вірменською залізницею. Про це Пашинян сказав в інтерв’ю виданню Infocom 7 жовтня – у день народження російського диктатора Володимира Путіна, пише «Главком».

«Уряд має інструменти, більше того – обґрунтування для анулювання концесійної угоди. Коли настане час, ми про це скажемо. Якщо сьогодні ми ухвалимо політичне рішення про анулювання концесійної угоди, то правові підстави для цього є», – заявив Пашинян.

Водночас прем’єр наголосив, що Єреван не хоче йти шляхом одностороннього розірвання домовленостей із Москвою. За його словами, Вірменія прагне вирішити питання мирно та пропонує Росії передати права на управління залізницею третій країні, яка була б прийнятною для обох сторін.

«Ми не хочемо йти цим шляхом. Ми хочемо рухатися вперед по-дружньому», – сказав Пашинян. Проте прем'єр наголосив, що його країна має право розірвати угоду 

Йдеться про концесійну угоду, укладену між Вірменією та Російськими залізницями у 2008 році. Вона передбачає передачу в управління залізничної мережі Вірменії компанії «Південно-Кавказька залізниця», яка є дочірньою структурою РЖД. Термін концесії становить 30 років із можливістю продовження ще на 10 років. При цьому сама залізнична інфраструктура залишається власністю Вірменії.

Пашинян уже не вперше порушує питання про зміну російського управління залізницею. Раніше він заявляв, що Вірменія втрачає можливості для інтеграції своєї залізничної мережі до міжнародних транспортних маршрутів через російське управління. Єреван також пропонував Москві продати концесійні права третій країні. Серед можливих варіантів раніше називали Казахстан, ОАЕ та Катар.

Примітно, що цього ж дня Пашинян провів телефонну розмову з Путіним і привітав російського президента з днем народження. Сторони також обговорили актуальні питання вірменсько-російських відносин, які останнім часом загострилися.

Читайте також:

Теги: путін Нікол Пашинян політика залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Південна Корея відповіла, чи допомагає Росії
Південна Корея відповіла, чи допомагає Росії
Прем’єр Вірменії у день народження Путіна пригрозив розірвати угоду з РФ
Прем’єр Вірменії у день народження Путіна пригрозив розірвати угоду з РФ
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
Україна має докази, що Південна Корея постачає Росії критично важливий ресурс
Україна має докази, що Південна Корея постачає Росії критично важливий ресурс
«Росія насторожі». Кремль відреагував на випробування Францією ядерної ракети
«Росія насторожі». Кремль відреагував на випробування Францією ядерної ракети
Москва заявила про зміну позиції США у переговорах стосовно України
Москва заявила про зміну позиції США у переговорах стосовно України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua