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Медведєв пригрозив Вірменії долею України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Медведєв пригрозив Вірменії долею України
Медведєв: Найстрашніше, що може статися з Вірменією, – її перетворення на нову Україну
фото: er.r

Дмитро Медведєв зазначив, що зміна вектора розвитку Вірменії не приведе ні до чого доброго 

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю іранським держЗМІ заявив про загрозу негативних наслідків для Єревана через поворот у зовнішній політиці. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

На його думку, зміна вектора розвитку чинним вірменським керівництвом не приведе ні до чого доброго, а найгіршим сценарієм для країни може стати перетворення на «нову Україну». Російський посадовець звинуватив Захід у спробах розколоти Південний Кавказ та випробуванні на міцність відносин між Москвою та Єреваном, провівши паралелі з Грузією та її спробами інтеграції до НАТО.

Оцінки Медведєва пролунали після того, як парламент Вірменії у березні 2025 року ухвалив закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. У відповідь Москва заявила про неможливість суміщення членства в ЄС та ЄАЕС, а Володимир Путін вимагав проведення референдуму з цього питання, також нагадуючи про долю України.

У відповідь прем'єр-міністр Нікол Пашинян зауважив, що референдум до отримання статусу кандидата є недоцільним, та констатував втрату Росією статусу стратегічного партнера. Після публічних заяв Пашиняна про переваги вірменської демократії та відсутність блокувань в інтернеті РФ запровадила обмеження на імпорт вірменської сільгосппродукції, алкоголю, риби, молочних товарів і квітів.

Як відомо, Росія пригрозила повністю припинити постачання газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку  політичних вимог Москви. 

Москва висунула прем’єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну чотири умови. Перша вимога стосується російської військової бази у Гюмрі. Москва нібито хоче, щоб Єреван відмовився від обговорення її майбутнього.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Бішкеку розійшлися в оцінках європейського курсу Єревана та його подальшої участі в Євразійському економічному союзі.

Під час відкритої частини зустрічі Путін заявив, що прагнення Вірменії до Європейського Союзу є її «природним» і «законним» правом. Водночас російський президент попередив про можливі труднощі для участі країни в євразійській інтеграції. 

Теги: Вірменія Дмитро Медведєв росія

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