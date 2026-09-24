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Росія висунула Вірменії ультиматум і озвучила чотири вимоги – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія висунула Вірменії ультиматум і озвучила чотири вимоги – ЗМІ
Лідери країн вже не раз публічно сперечалися через європейський курс Вірменії
фото: minval.az

Нібито в листопаді може статися велика «аварія», після якої постачання російського газу до Вірменії не відновлять

Росія пригрозила повністю припинити постачання газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку політичних вимог Москви. Про це повідомила вірменська газета «Грапарак» із посиланням на російські джерела, пише «Главком».

За їхніми даними, Москва висунула прем’єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну чотири умови. Перша вимога стосується російської військової бази у Гюмрі. Москва нібито хоче, щоб Єреван відмовився від обговорення її майбутнього.

Друга умова пов’язана з компаніями з російським капіталом. Зокрема, йдеться про Південно-Кавказьку залізницю та «Газпром». Росія, за даними джерел «Грапарака», вимагає не вживати щодо них заходів, які можуть зачепити російські інтереси.

Третя вимога стосується зовнішньополітичного курсу Вірменії. Москві нібито потрібно, щоб Єреван визначився між подальшим перебуванням у Євразійському економічному союзі та курсом на вступ до Європейського союзу. Серед запропонованих варіантів – скасування закону про початок процесу вступу до ЄС або призначення дати відповідного референдуму.

Четверта умова, за даними видання, передбачає припинення кримінального переслідування політиків, яких у Росії вважають проросійськими. Також Москва нібито хоче, щоб до уряду Вірменії призначили віцепрем’єра, кандидатура якого була б прийнятною для Кремля.

Наразі постачання російського газу до Вірменії тимчасово призупинене через планові ремонтні роботи. Потреби споживачів покриваються за рахунок запасів у сховищах. За інформацією «Грапарака», 1 листопада може статися велика «аварія» або виникнути форс-мажорна ситуація, після якої постачання російського газу до Вірменії нібито не відновлять.

Водночас Міністерство територіального управління та інфраструктур Вірменії, за даними видання, не надало оперативної відповіді на запит щодо цих повідомлень.

Раніше Москва вже пов’язувала газове питання з зовнішньополітичним курсом Єревана. У травні 2026 року МЗС Росії попереджало Вірменію про можливе припинення окремих домовленостей щодо поставок газу, нафтопродуктів та алмазів у разі продовження процесу зближення з ЄС.

Варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Бішкеку розійшлися в оцінках європейського курсу Єревана та його подальшої участі в Євразійському економічному союзі.

Під час відкритої частини зустрічі Путін заявив, що прагнення Вірменії до Європейського Союзу є її «природним» і «законним» правом. Водночас російський президент попередив про можливі труднощі для участі країни в євразійській інтеграції. 

Теги: Вірменія Нікол Пашинян росія політика

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