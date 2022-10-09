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Президентські вибори в Австрії. Оголошено прізвище явного фаворита

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президентські вибори в Австрії. Оголошено прізвище явного фаворита
На пост глави австрійської держави претендують ще шість політиків
Фото: president.gov.ua

За даними екзитполів, Александер Ван дер Беллен набирає втричі більше голосів, ніж правий популіст Вальтер Розенкранц

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) лідирує з великим відривом на виборах глави держави, які відбуваються в неділю, 9 жовтня. Згідно з екзитполом соціологічного інституту Sora, проведеного на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF, він набирає 55,5 відсотка голосів. Про це повідомляє dw.com.

Для перемоги у першому турі претенденту на пост президента Австрії необхідно набрати понад 50 відсотків голосів.

Окрім Ван дер Беллена, котрий виступав на виборах як незалежний кандидат, на пост глави австрійської держави претендують ще шість політиків. У передвиборчих опитуваннях австрійці надавали переваги переважно чинному президенту, який обіймає посаду з січня 2017 року. Він в свою чергу найбільше переймався явкою виборців, пише AP.

«У нас ніколи раніше не було семи кандидатів на президентських виборах, і я не думаю, що ми коли-небудь – принаймні я не можу згадати прикладу – мали таке середовище, коли люди неспокійні, невдоволення політикою – високе, і ви не знаєте, у якому напрямку це піде», – сказав він ORF.

На другому місці за симпатіями перебував представник правопопулістської Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz). За даними екзитполу Sora, йому вдалося отримати підтримку 18,4 відсотка виборців.

Офіційний результат голосування під час виборів президента республіки оголосять 10 жовтня.

Раніше американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Раніше польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій російський диктатор Володимир Путін зображений з атомною боєголовкою, що прив’язана йому до шиї.

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Теги: вибори Австрія

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