Wprost помістив на обкладинку Путіна з ядерним зашморгом на шиї

Польське видання написало, що Росія робить ту ж помилку, що і у випадку з вторгненням в Україну

Російський диктатор зображений на краю прірви

Польського тижневика Wprost вийшов з обкладинкою, на якій російський диктатор Володимир Путін зображений з атомною боєголовкою, що прив’язана йому до шиї. Зображення обкладинки щотижневик розмістив на своїй інтернет-сторінці.

Таким чином польські ЗМІ повідомили про патову ситуацію, у яку загнав себе Путін ядерним шантажем України і світу. Стаття називається «Ядерний шантаж Путіна і компенсація для Польщі». Зокрема у новому номері видання йдеться про те, що погрожуючи ядерною зброєю, Росія робить ту ж помилку, що і у випадку з вторгненням в Україну: вона потрапляє в ситуацію без шансів на перемогу.

Також зазначається, що у найближчому оточенні Путіна тліє все більше суперечок і суперечок. Агатон Козинський описує, як антагонізми починають підривати російську владну еліту.

Раніше Wprost помістив на обкладинку Путіна, який схожий на Гітлера.

Нагадаємо, кілька також відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.