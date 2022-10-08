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Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту

Надія Клочко
glavcom.ua
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
Українці відреагували мемами на підрив Кримського мосту
фото: соцмережі

Соцмережі вибухнули жартами про «бавовну» на Кримському мосту

Вибух та масштабна пожежа на Кримському мосту зробили суботній ранок для українців ще кращим. У соцмережах активно поширюють фото і відео інциденту та ділять дотепними жартами й мемами про цю подію.

Як відомо, учора, 7 жовтня, російський диктатор відсвяткував 70-річний ювілей. Українці ж зазначають, що святкування «вдалося», відгуляли «з вогником». 

Також українці зазначають, що немає нічого красивішого, ніж світанки у Криму, особливо красивим видався сьогоднішній. 

У мережі також згадують, що сьогодні в Україні відзначають день юриста. Українці вважають надзвичайну подію на Кримському мосту непоганим подарунком до свята. 

Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 1
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 2
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 3
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 4
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 5
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 6
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 7
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 8
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 9
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 10
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 11
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 12
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 13
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 14
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 15
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 16

Українці також уже «зарахували» Кримський міст до втрат окупаційної армії.

Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 17
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 18
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту фото 19

Зазначимо, як заявив російський національний антитерористичний комітет, на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях. 

Читайте також: З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту

 

Теги: пожежа Крим соціальні мережі Кримський міст

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