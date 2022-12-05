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Про що свідчать вибухи у РФ за 800 км від кордону: з’явилося пояснення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Про що свідчать вибухи у РФ за 800 км від кордону: з’явилося пояснення
Фото ілюстративне

Поняття «безпечна відстань» для нанесення ударів стратегічною авіацією рф тепер під сумнівом

Пошкоджені борти Ту-95 – ймовірно ті ж, що регулярно завдають ударів по цивільних об’єктах в Україні, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

У ніч на 5 грудня невідомий дрон пошкодив два літака Ту-95 на авіабазі «Енгельс-1». Хто стоїть за цим – невідомо.

Про що свідчать вибухи?

  • У будь-якому разі, цей аеродром – військовий обʼєкт, а тому є законною військовою ціллю.
  • Пошкоджені борти Ту-95 – ймовірно ті ж, що регулярно завдають ударів по цивільних об’єктах в Україні.
  • У рф повинні зрозуміти, що варварські атаки на Україну не можуть бути безкарними. Поняття «безпечна відстань» для нанесення ударів стратегічною авіацією рф тепер під сумнівом.
  • росія не здатна захистити навіть свою стратегічну авіацію — це показник роботи її контррозвідки та ППО.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

На обох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс». Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1 тис. км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1 тис. км по містах України в будь-якій точці нашої держави.

Офіційно влада РФ як завжди запевняє, буцімто все йде за планом, однак бавовна за 800 км від кордону (а саме стільки до аеродрому Енгельс під Саратовом) вже викликала реакцію пропагандистів. Поки росіяни пишуть про атаку дронів, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім натякнув, що ж прилетіло по російських авіабазах. 

Тим часом українська розвідка та OSINT-спільнота працюють над ідентифікацією воєнних злочинців, які випускають ракети по українській енергетиці. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки публікує імена ідентифікованих російських пілотів стратегічної авіації та їхнього командування.

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