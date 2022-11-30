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Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Українські міста обстрілювали пілоти Дальньої авіації російських Військово-космічних сил
фото з відкритих джерел

Після успіхів ЗСУ, військово-політичне керівництво РФ вирішило вдатися до відверто терористичної тактики

Ракетний терор росіян завдав величезної шкоди українській інфраструктурі. Під час масованих обстрілів 10 жовтня, 15 і 23 листопада росіяни випустили по Україні майже 250 «Калібрів», «Іскандерів», Х-101, Х-555 та Х-59, вбивши щонайменше 36 осіб і поранивши понад 170. Серед загиблих і поранених були діти.

Українська розвідка та OSINT-спільнота працюють над ідентифікацією воєнних злочинців. За наявною інформацією, військовослужбовці 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії ВКС ЗС РФ причетні не лише до руйнування українських електромереж. На їх совісті бомбардування Маріуполя навесні та масове вбивство людей у ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня. 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки публікує імена ідентифікованих російських пілотів стратегічної авіації та їхнього командування.

Кобилаш Сергій Іванович

командувач Дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ, генерал-лейтенант Сергій Кобилаш
командувач Дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ, генерал-лейтенант Сергій Кобилаш

Народився 1 квітня 1965 року в Одесі. Посаду командувача Дальньої авіації обіймає з 2016 року. Зареєстрований у Москві, має у власності квартиру в елітному ЖК «Смоленская застава». Одружений, має дорослу доньку.

Бере активну участь у війні проти України. Його підлеглі завдають ударів по критичній інфраструктурі, житлових будинках та інших цивільних об’єктах. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, саме Кобилаш керував бомбардуванням осадженого Маріуполя.

Кобилаш уже майже 30 років вбиває цивільне населення, отримуючи за це звання, посади й нагороди. За участь у війні в Сирії, під час якої російська авіація завдавала прицільних ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, лікарнях, школах і житлових будинках, отримав звання генерал-лейтенанта (2017) та нинішню посаду. 

Зірку героя отримав у 2008 році за авіаудари по грузинських містах під час російського вторгнення. 

Під час чеченських воєн служив у 368-му окремому штурмовому авіаційному полку (м. Будьонновськ). Здійснив десятки бойових вильотів, брав участь у невибіркових бомбардуваннях міст і сіл із застосуванням касетних боєприпасів проти цивільного населення.

Кувалдін Сергій Геннадійович

заступник командувача – начальник штабу Дальньої авіації ВКС ЗС РФ, генерал-майор Сергій Кувалдін
заступник командувача – начальник штабу Дальньої авіації ВКС ЗС РФ, генерал-майор Сергій Кувалдін

Народився 26 червня 1967 року. Зареєстрований у м. Енгельс. У цьому місті дислокується підпорядкована 22-га бомбардувальна дивізія, заступником командира якої до 2014 року був Кувалдін. Після цього очолював 326-ту важку бомбардувальну авіаційну дивізію (м. Українка, Серишевський район, Амурська область). Генеральське звання отримав у 2018 році.

22-га гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія

(м. Енгельс, Саратовська область)

Пчела Олег Володимирович

командир дивізії, генерал-майор Олег Пчела
командир дивізії, генерал-майор Олег Пчела

Народився 14 листопада 1970 року. Обіймає посаду з 2017 року, звання генерал-майора отримав у 2020 році. Зареєстрований у місті Енгельс. Одружений, має двох дорослих дітей. 

Катерина Пчела
Катерина Пчела

Його донька Катерина вирішила піти стопами батька. У 2017 році вступила до Краснодарського вищого військового авіаційного училища, ставши першою в Росії жінкою, що проходить підготовку пілота дальньої авіації. 

52-й важкий бомбардувальний полк 22-ї дивізії

(в/ч 33310, м. Шайківка, Калузька область)

Олег Тимошин
Олег Тимошин

Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971) – командир полку, полковник. Обіймає посаду з 2021 року. До цього командував полком дальньої авіації у Мурманській області (аеродром Оленья). Одружений, має дорослого сина.

Дмитро Голєнков
Дмитро Голєнков

Голєнков Дмитро – начальник штабу ескадрильї, майор. Має дорослого сина і доньку-підлітка.

Артем Євсеєв (крайній праворуч)
Артем Євсеєв (крайній праворуч)

Євсеєв Артем Германович – капітан. Одружений, має доньку і двох синів.

Денис Григор’єв
Денис Григор’єв

Григор’єв Денис – штурман, майор.

Олександр Васін
Олександр Васін

Васін Олександр – командир корабля.

121-й важкий бомбардувальний полк 22-ї дивізії

(в/ч 85927, м. Енгельс, Саратовська область)

Олег Скитський
Олег Скитський
  • Скитський Олег Ігорович (24.07.1980) – командир полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Енгельс-1, буд. 82, кв. 37. Одружений, має сина.
  • Волковицький Сергій Іванович (5.08.1973) – командир ескадрильї, підполковник. Адреса реєстрації: м. Енгельс-1, буд. 81, кв. 17. 
  • Гуцал Сергій Олександрович (28.11.1979) – заступник командира ескадрильї, майор. 
  • Тверітін Ігор Юрійович (3.12.1974) – командир корабля. Адреса реєстрації: м. Енгельс-1, буд. 1, кв. 175. 
  • Мішин Сергій – командир корабля. 

 

Руслан Хамітов
Руслан Хамітов
  • Хамітов Руслан – командир корабля.
  • Бурдаков П.В. – льотчик-інструктор, підполковник.
  • Елькін Д.В. – штурман корабля, майор.
  • Малінін В.В. – штурман-інструктор, підполковник.

184-й важкий бомбардувальний полк 22-ї дивізії

(м. Енгельс, Саратовська область)

  • Симоненко Олександр – командир полку. 
  • Павлюков Федор – командир ексадрильї.

Ідентифікація решти воєнних злочинців є лише справою часу. Українська держава має докласти максимум зусиль, щоб рано чи пізно кожен з них відповів за скоєне.

Теги: авіація аеродром бомбардування вбивство держава льотчик населення полковник розвідка росіяни

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