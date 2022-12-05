Вибухи та падіння безпілотника: хто атакує окупантів за 800 км від фронту (деталі)

Ніч із 4 на 5 грудня в країні-окупантці була дуже неспокійною

Рашисти починають розуміти: для них не залишилося безпечних місць

Цієї ночі в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Офіційно влада РФ як завжди запевняє, буцімто все йде за планом, однак бавовна за 800 км від кордону (а саме стільки до аеродрому Енгельс під Саратовом) вже викликала реакцію пропагандистів. Поки росіяни пишуть про атаку дронів, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім натякнув, що ж прилетіло по російських авіабазах.

Рязань

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. Відомо про щонайменше трьох загиблих і шістьох постраждалих.

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На місці вибуху працюють екстрені служби, а тим часом у мережі поширюють відео моменту вибуху. На кадрах видно кілька яскравих спалахів та дим.

Енгельс

На аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Губернатор Саратовської області запевняє, що «приводів для занепокоєння немає». За його словами, жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Насправді, така традиційна реакція російської влади на всі випадки бавовни, які відбуваються в РФ.

Що особливого в цих аеродромах

На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс». Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1 тис. км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1 тис. км по містах України в будь-якій точці нашої держави.

Натяк від голови Миколаївської ОВА

Новина про бавовну на російській авіабазі в Енгельсі Саратовської області не залишилася без уваги в Україні. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім знайшов збіг, натякаючи на те, що могло «прилетіти» на авіабазу окупантів. У Telegram Кім зауважив, що атака дронів на базу Енгельс збіглася з анонсом льотних випробувань нового українського безпілотника, здатного подолати відстань 1 тис. км.

«Випробування так випробування. Збіг? Не думаю. Насправді, курити там, де не влучило, стає трендом», – написав Кім.

За його даними, після вибухів в Енгельсі росіяни заметушились.

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«Зображають бурхливу діяльність. Але навіть якщо і так, то на два літаки менше буде», – написав Кім, а через кілька хвилин оголосив про повітряну тривогу в Миколаєві.

Як стало відомо, «Укроборонпром» успішно провів низку випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів. У концерні сподіваються до кінця 2022 року перевірити дрон у бою.

Істерика від пропагандистів

На бавовну в Росії відреагував пропагандист Олександр Коц. Він заявив, що росіяни надто розслабилися і отримали по заслугах.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня бавовна сталася в Енгельсі, що розташований у Саратовській області РФ. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони. Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.