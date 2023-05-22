Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області

Пєсков заявив, що «диверсію» в Бєлгородській області влаштували українці, щоб відвернути увагу суспільства від «втрати» Бахмута

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області.

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За словами Пєскова, ведеться робота з видавлювання «українських диверсантів» із території Росії та знищення. На його думку, метою «диверсії» є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від «втрати» Бахмута.

Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

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За словами Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. «Так, сьогодні легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав Юсов.