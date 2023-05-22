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Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області
Легіон «Свобода Росії» знаходиться на території Бєлгородщини
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що «диверсію» в Бєлгородській області влаштували українці, щоб відвернути увагу суспільства від «втрати» Бахмута 

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області. 

За словами Пєскова, ведеться робота з видавлювання «українських диверсантів» із території Росії та знищення. На його думку, метою «диверсії» є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від «втрати» Бахмута.

Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

За  словами Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. «Так, сьогодні легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав Юсов.

Читайте також: Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо 
Теги: добровольці будинок робота Дмитро Пєсков

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