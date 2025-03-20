Сі Цзіньпін обурений угодою щодо Панамського каналу, яку Трамп назвав «перемогою»

Китайський лідер Сі Цзіньпін невдоволений планом гонконгської компанії продати порти Панамського каналу групі, яку очолює США

Голова КНР Сі Цзіньпін розгніваний планами гонконгської компанії продати порти Панамського каналу консорціуму на чолі з американським фондом BlackRock. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Невдоволення пекінського лідера знаходить свій відбиток у критичних коментарях, проте його інструменти блокування продажу гонконгською компанією обмежені, зазначає видання.

За словами джерел, Сі Цзіньпін незадоволений частково тому, що компанія заздалегідь не звернулася за схваленням до Пекіна.

«За словами людей, близьких до прийняття рішень у Пекіні, керівництво Китаю спочатку планувало використовувати питання щодо порту Панами як розмінну монету в переговорах з адміністрацією Трампа, однак у нього вибили ґрунт з-під ніг», – пише The Wall Street Journal.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що високопосадовці з Китаю доручили відомствам вивчити угоду по двох портах, по обидва боки Панамського каналу, на предмет порушень. При цьому неясно, як саме Пекін міг би вплинути на продаж, оскільки всі активи перебувають поза його впливом.

Сторони планували закрити угоду до 2 квітня, проте останні події показують, що Китай намагається завадити її укладанню.

Власник CK Hutchison Holdings 96-річний Лі Кашин – найбагатша людина Гонконгу. Водночас його вважають близьким до Пекіна. Експерти, втім, не виключають, що на тлі сильнішого політичного тиску з боку США він міг не проконсультуватися з керівництвом КНР перед угодою.

Президент США Дональд Трамп, який ініціював угоду, розглядає і військові варіанти забезпечення доступу до Панамського каналу, повідомляв раніше Newsweek з посиланням на джерела.

Раніше стало відомо, що американська компанія BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу CK Hutchison в рамках угоди на $22,8 млрд, повідомляла Financial Times.

«Згідно із заявою компанії, відповідно до угоди, власник портів у Гонконгу CK Hutchison продасть бізнес консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited. Група придбає 90% акцій компанії, яка володіє та керує двома портами в Панамі», – писало видання.

Нагадаємо, американські військові за наказом адміністрації президента США Дональда Трампа розробили кілька варіантів розширення військової присутності в Панамі, зокрема операцію із захоплення Панамського каналу.