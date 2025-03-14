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Пентагон розробив операцію захоплення Панамського каналу – NBC News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон розробив операцію захоплення Панамського каналу – NBC News
Метою адміністрації Трампа є нібито скорочення впливу Китаю на адміністрацію Панамського каналу
фото: NBC News

Білий дім попросив американських військових «розробити варіанти» для Панамського каналу

Американські військові за наказом адміністрації президента США Дональда Трампа розробили кілька варіантів розширення військової присутності в Панамі, зокрема операцію із захоплення Панамського каналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал NBC News.

Згідно з даними, опрацюванням варіантів дій займається Південне командування ЗС США: серед них розширення військової співпраці з Панамою, так і менш ймовірний сценарій силового захоплення каналу між Атлантичним і Тихим океанами. Як підкреслили співрозмовники телеканалу, можливість застосування військової сили залежить від готовності панамської сторони поглиблювати двостороннє партнерство по лінії військових відомств.

Джерела вказали, що метою адміністрації Трампа є нібито скорочення впливу Китаю на адміністрацію Панамського каналу. За даними одного із співрозмовників, глава Південного командування ЗС США адмірал Елвін Холсі вже представив проєкти різних варіантів дій міністру оборони Піту Хегсету цього тижня. Очікується, що візит глави Пентагону до Панами відбудеться у квітні. При цьому джерела наголосили, що вважають шанси військового вторгнення США до Панами низькими.

Інші варіанти дій включають як просте забезпечення безперешкодного проходу американських кораблів через протоку, і повне відновлення прав власності США нею. Крім того, розглядається встановлення контролю американськими військами над портами Панами, що діють, а також будівництво на території цієї країни нових портів силами Корпусу інженерів Сухопутних військ США.

Як наголошує телеканал, Трамп у приватних бесідах зі своїми радниками вказував, що вважає вкрай важливим завданням посилити військову присутність США у Панамі. Глава адміністрації наполягав, що має намір домогтися того, щоб американських військовослужбовців було «візуально видно» у зоні каналу, оскільки це буде демонстрацією сили.

Панамський канал, що з’єднує Атлантичний та Тихий океани, США почали будувати ще у 1904 році. Проєкт був завершений у 1914-му, і Штати отримали контроль над каналом. Проте панамська сторона із середини XX століття вимагала переглянути угоду, і у 1977 році тодішні президенти США і Панами Джиммі Картер і Омар Торріхос підписали договір, що передбачав передачу каналу під повний контроль Панами. 1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу.

За даними одного з військових джерел NBC, наразі в Панамі дислоковано лише близько 200 солдатів та офіцерів ЗС США, серед яких підрозділи спецназу.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно попереджав, що Вашингтон «вживатиме заходів», якщо Панама не позбудеться впливу Китаю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час інавгурації 20 січня заявив, що Сполучені Штати «повернуть» собі Панамський канал.

До слова, Американська компанія BlackRock придбає в межах угоди на 22,8 млрд доларів два порти на Панамському каналі, шо належать компанії з Гонконгу Hutchison Ports.

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Теги: Панамагейт будівництво військові президент Пентагон Вашингтон суверенітет Марко Рубіо США Дональд Трамп

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