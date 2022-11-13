Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною

Путінська пропагандистка скаржиться, що ніхто не готувався, що за Україну «впишуться» стільки країн

Кремлівські чиновники та пропагандисти обговорюють причини поразки російської армії. Так, російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що ніхто не готувався до такої «великої війни».

«Ніхто не готувався до такої війни. Ніхто не розраховував на таку велику війну, світову війну. Ніхто не виходив із того, що всі 50 країн, перепрошую за жаргон, впишуться за Україну. І армія у нас невелика, не розрахована на такі грандіозні війни», – скаржиться Скабєєва.

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До слова, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловився про втечу російських військ з Херсона. На його думку, головна провина за це має лягти на саме генерала Сергія Суровікіна.