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Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли

Альона Боженко
glavcom.ua
Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли
Пропагандистка Симоньян потрапила під шквал критики росіян
фото із відкритих джерел

Симоньян намагалася виправдати поразку рашистів у Херсоні

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму дописі про Херсон обізвала мобілізованих росіян «мобіками». Відповідний допис вона опублікувала в Telegram.

Пропагандистка у дописі намагається виправдати рішення російського керівництва відвести війська від Херсона. 

«Я точно знаю, що нікому це рішення не було легко. Ні тим, хто його приймав, ні нам, хто розумів, що так буде, і все одно молився, щоб так не було. Тому що альтернатива одна – покласти в голому степу угруповання, закидати тілами мобіків і відкрити дорогу на Крим», – заявила вона.

Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли фото 1

Росіян дуже обурив і образив допис Симоньян. Більше росіяни обурилися навіть не через поразку окупантів у Херсоні, а через те, що пропагандистка назвала їх солдатів «мобіками». 

Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли фото 2
Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли фото 3
Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли фото 4

Нагадаємо, 4 листопада, російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила цинічний допис у своєму Telegram, де вона поділилася фантазіями про «денацифікований» Київ. Свій допис Симоньян присвятила Дню народної єдності, який сьогодні відзначається у Росії. Путінська пропагандистка мріє, як колись приїде до Києва, «матери городов русских», де її гостинно зустрічатимуть.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов жорстко відповів російській пропагандистці Маргариті Симоньян. Данілов описав справжню картину майбутнього Росії – «дрімучого смітника і окраїни Азії».

Також раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка в ефірі російського телебачення постійно бреше і маніпулює, закликала росіян «припинити брехати».

Теги: мобілізація Херсон Telegram росіяни

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