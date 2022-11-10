СБУ затримала чотирьох пропагандистів Росії (фото) 

Блогер рупора Кремля – каналу Russia today поширював фейки в ЄС

СБУ затримала блогера кремлівського рупора Russia today, який приїхав в Україну і поширював в ЄС фейки про війну. Загалом Служба безпеки викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба установи.

Серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia today і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського RT. Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати «редакційні завдання» кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні. До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому «монтувати» фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів. Наразі їм повідомлено про підозру.

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Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська.

Нагадаємо, також у ході слідчо-оперативних дій задокументовано злочинну діяльність ще п’яти ворожих поплічників з окупаційних адміністрацій в захоплених районах Херсонської та Луганської областей.