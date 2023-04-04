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Спецслужби РФ забирають у чиновників паспорти: ISW пояснив причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецслужби РФ забирають у чиновників паспорти: ISW пояснив причину
фото: slovoidilo.ua

Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію

Російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, таким чином російські спецслужби прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопосадовців, колишніх чиновників та керівників державних компаній.

Це свідчить про те, що Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію. Ще 10 березня російські силовики наказали низці державних чиновників та співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою насильницького вилучення документів чи вимушених звільнень.

Спецслужби РФ забирають у чиновників паспорти: ISW пояснив причину фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW:

  • Бойовики ПВК «Вагнера» продовжили наступ у центрі Бахмута і в ніч проти 2 квітня, ймовірно, захопили будівлю міської адміністрації.
  • Влада РФ звинувачує Україну у вбивстві російського блогера Максима Фоміна (також відомого як Владлен Тартарський).
  • Офіційна російська реакція на смерть Фоміна не спромоглася сформувати єдиний наратив в інформаційному просторі.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово–Кремінна.
  • Російські джерела повідомили 3 квітня, що частини ПДВ Росії вперше отримали термобаричні артилерійські установки ТОС-1А.
  • Спецслужби РФ продовжують вилучати паспорти високопосадовців і керівників державних компаній, намагаючись обмежити втечу з Росії.
  • Окупанти продовжували наземні атаки в районах Бахмута, Авдіївки, Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські офіційні особи, ймовірно, як і раніше, стурбовані потенційною українською загрозою Криму.
  • Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про створення державного фонду підтримки військовослужбовців, які беруть участь у війні в Україні, та членів їхніх сімей.
  • Найімовірніше, українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій до машини колишнього окупаційного чиновника у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Теги: ФСБ чиновник росія паспорт

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