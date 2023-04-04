Спецслужби РФ забирають у чиновників паспорти: ISW пояснив причину

Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію

Російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, таким чином російські спецслужби прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопосадовців, колишніх чиновників та керівників державних компаній.

Це свідчить про те, що Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію. Ще 10 березня російські силовики наказали низці державних чиновників та співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою насильницького вилучення документів чи вимушених звільнень.

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мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW: