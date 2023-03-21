Як Китай допомагає економіці Росії під час війни РФ проти України

Хоча Китай не надає Москві прямої військової допомоги, він успішно замістив багато західних компаній

Американська газета New York Times вказала кілька найбільш яскравих прикладів співпраці Росії та Китаю, що допомагає російській економіці протистояти західним санкціям, запровадженим після вторгнення в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання написало про це в день візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви на запрошення президент РФ Володимира Путіна.

Хоча Китай не надає Москві прямої військової допомоги, принаймні поки що він успішно замістив багато західних компаній, які відмовилися мати справу з Росією, і сам став покупцем товарів, часто з великими знижками, які Росія більше не може виставляти на західний ринок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Приклади, про які згадує публікація NYT:

Нафта

США та Європа за допомогою стелі цін та повної відмови від імпорту російської нафти спробували обмежити доходи Кремля від продажу його головного предмета експорту.

Однак Китай, а також Індія продовжують числитися серед покупців російської нафти – як правило, з хорошим дисконтом. Тож минулого року Росія навіть обійшла Саудівську Аравію за обсягами постачання нафти до Китаю.

Споживчі товари

Коли Samsung та Apple, які були головними постачальниками смартфонів у Росію, пішли з ринку, їхнє місце посіли китайські бренди, такі як Xiaomi, Realme та Honor.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Збільшилися постачання в Росію та таких китайських товарів, як автомобілі.

Загалом до грудня обсяги китайського експорту до Росії досягли рекордних висот, частково компенсувавши різке падіння російської торгівлі з Європою.

Напівпровідники

Коли Росії перекрили доступ до сучасних напівпровідників, які виробляють США та їхні союзники, такі як Тайвань та Південна Корея, вона втратила важливий компонент для виробництва своїх ракет.

Китай таких технологій не має, а США зробили все, щоб Пекін не міг імпортувати найбільш передові компоненти для виробництва напівпровідників.

Тим не менш, Пекін нарощує експорт до Росії менш передової, але все ж таки дуже потрібної для її військової промисловості електроніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 20 березня до Москви прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув російський диктатор.