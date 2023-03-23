Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)
Жінка із собакою стоїть біля зруйнованої будівлі у Києві, 20 березня 2022 року, фото: Rodrigo Abd

Насамперед – сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53.6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки

KSE Institute оприлюднив річний звіт про збитки, нанесені Україні у війні, яку розпочала Росія. З повною версією якого можна ознайомитися на сайтах Київської школи економіки та проекту «Росія заплатить»

Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143.8 млрд (за вартістю заміщення). За оцінкою експертів проєкту KSE «Росія заплатить» продовжують зростати збитки таких сфер як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров’я.    

За підсумками року повномасштабної війни збитки у сфері інфраструктури оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи. За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури,  за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів. Найбільше відновлено в Київській (20 з 24 об’єктів) та Чернігівській (20 з 27 об’єктів) областях. У 2023 році відновлено проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.

За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка) фото 1

У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни, складає $4.5 млрд.

Через війну, розпочату Росією, продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної, 528 — вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн у порівнянні з грудневими обрахунками зросли збитки сфери освіти — до $8.9 млрд. 

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких складає $8.1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об’єктів з транспортування природного газу. 

Ще на $2.1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери складає $8.7 млрд. 

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з обрахунками на кінець 2022 року кількість таких авто зросла на 28.5 тисяч. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223.4 тис автомобілів на $3.1 млрд. 

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За обрахунками експертів проєкту на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі зросла до $2.6 млрд. А медичній галузі завдано руйнувань інфраструктури ще на $100 млн, відтак загальні прямі збитки цієї сфери оцінюються у $1.8 млрд. 

Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE «Росія заплатить» знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11.3 млрд на кінець лютого 2023-го. Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. Окремі підприємства були перекласифіковані та згодом увійдуть до розрахунків втрат інших секторів економіки.

За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка) фото 2

Оцінка здійснена в рамках Національної ради з відновлення України від наслідків війни спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством охорони здоров’я, Мінреінтеграції та у співпраці з іншими профільними міністерствами та Національним банком України.

До слова, напередодні, аналітики Світового банку зазначили, що проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше ніж $411 млрд.

 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)
За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
11K
Росія пояснила, навіщо била по монастирю УПЦ МП в Одесі
11K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7329
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
5055
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
4833
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту