США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН

Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, однак Сполучені Штати Америки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації. Про це пише CNN.

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Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН. «Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів», – заявив дипломат.

Він також сказав, що США «не дали згоди на прибуття літака» Лаврова. Антонов зазначив, що хоча до цієї події ще залишається кілька днів, визначеності все ще немає.

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Відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

Раніше повідомлялося, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації.