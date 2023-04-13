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США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН
Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН
фото з відкритих джерел

Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, однак Сполучені Штати Америки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації. Про це пише CNN.

Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН. «Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів», – заявив дипломат.

Він також сказав, що США «не дали згоди на прибуття літака» Лаврова. Антонов зазначив, що хоча до цієї події ще залишається кілька днів, визначеності все ще немає.

Відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

Раніше повідомлялося, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації.

Теги: Радбез ООН США Вашингтон Антонов Сергій Лавров

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