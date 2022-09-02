США відмовили у візі російському міністру

Голова МВС РФ Володимир Колокольцев у чорному списку США ще з квітня 2018 року

Голова МВС Росії не зміг взяти участь у зустрічі голів поліцейських служб в ООН

США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації. Про це повідомили російській ЗМІ з посиланням на постійного представника РФ при ООН Василя Небензю.

Платформа UNCOPS 2022 надає керівникам профільних відомств можливість обговорити, як дозволяють реагувати правоохоронна діяльність ООН та робота національних поліцейських служб на глобальні проблеми безпеки, включаючи техногенні та природні кризи.

Колокольцев підпав під санкції Європейського Союзу та Великої Британії після початку війни РФ проти України. У чорному списку США він ще з квітня 2018 року – у зв'язку з підозрою у втручанні у вибори американського президента в 2016 році. Однак у червні 2018 року візу до США він отримав та зміг брати участь у форумі UNCOPS. «Проблем особливих я не бачу і не відчув», – заявив тоді Колокольцев.

У 2021 році комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович висловила стурбованість масовими затриманнями громадянських активістів та жорстокістю поліції в Росії під час розгону акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У листі Міятович міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву вказувалося, що дії російської влади порушують цілу низку статей Європейської конвенції про права людини, у тому числі статтю 3 про право не піддаватися насильству та статтю 11 про право на свободу зборів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.