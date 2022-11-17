Суд у справі MH17: російські політики вже вибухнули істерикою

Окружний суд Гааги сьогодні оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом

Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Представники російської влади істерично відреагували на вердикт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ, лідер ЛДПР Леонід Слуцький назвав рішення суду «політизованим», а вагомих доказів, за його словами, нібито представлено не було.

«Рішення, безумовно, політизоване, з яким погодитися не можна», – сказав Слуцький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров назвав рішення Гаазького суду з MH17 «юридично нікчемним».

Член Ради Федерації РФ Андрій Клішас також бурхливо відреагував на рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського «Боїнга».

«Жодних правових наслідків вирок не створює, але він цікавий для вивчення», – сказав сенатор. Клішас традиційно звинуватив Україну в тому, що вона нібито почала громадянську війну після подій 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перші вироки терористам у справі про збиття борту MH17 Малайзійських авіаліній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.