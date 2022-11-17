Суд у справі MH17: російські політики вже вибухнули істерикою
Окружний суд Гааги сьогодні оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом
Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Представники російської влади істерично відреагували на вердикт.
Так, голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ, лідер ЛДПР Леонід Слуцький назвав рішення суду «політизованим», а вагомих доказів, за його словами, нібито представлено не було.
«Рішення, безумовно, політизоване, з яким погодитися не можна», – сказав Слуцький.
Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров назвав рішення Гаазького суду з MH17 «юридично нікчемним».
Член Ради Федерації РФ Андрій Клішас також бурхливо відреагував на рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського «Боїнга».
«Жодних правових наслідків вирок не створює, але він цікавий для вивчення», – сказав сенатор. Клішас традиційно звинуватив Україну в тому, що вона нібито почала громадянську війну після подій 2014 року.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перші вироки терористам у справі про збиття борту MH17 Малайзійських авіаліній.
Нагадаємо, окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.
Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.
Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.
Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.
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