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Суд визнав Гіркіна та поплічників причетними до збиття борту MH17, а докази РФ – фальшивими

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд визнав Гіркіна та поплічників причетними до збиття борту MH17, а докази РФ – фальшивими
Катастрофа літака забрала життя 298 осіб  
фото з відкритих джерел

Boeing 777 був збитий російською ракетою 19 липня 2014 року   

Окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною. Про це йшлося під час трансляції судового засідання.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка. 
  
Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.  

Суд в Гаазі визнав Ігоря Стрєлкова винним у катастрофі «Боїнга» на Донеччині і вбивстві 298 людей 2014 року. Винними, за рішенням суду, є і Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Четвертий підсудний – Олег Пулатов – виправданий, він нібито не причетний до запуску ракети.  Зазначимо, що Леонід Харченко – громадянин України. Троє інших – громадяни Росії.

Як заявив головуючий суддя, фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракети, покази свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів доводять, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Водночас велика кількість доказів, наданих російською компанією «Алмаз-Антей», яка є виробником ЗРК «Бук», була сфальсифікована.

«Представників концерну «Алмаз-Антей» суд вважає компетентними до певної міри. Але концерн пов'язаний з владою Росії, яка заперечує причетність до війни на Донбасі та катастрофи MH17. Велика кількість матеріалів від них була сфальсифікована. Ці факти ставлять під сумнів переконливість їх доказів. По-друге, концерн був зацікавлений у тому, щоб слідство йшло у потрібному йому руслі», – сказав суддя. 

Суд визнав Гіркіна та поплічників причетними до збиття борту MH17, а докази РФ – фальшивими фото 1

Суд вважає, що екіпаж ЗРК «Бук» усвідомлював наслідки запуску, хоча міг бути і не впевнений у тому, що це не військовий, а цивільний літак. Не бувши комбатантами, вони не могли законно застосовувати ракети навіть по військовому літаку.

Крім того, Гіркін давав вказівки та вів переговори з «ЛНР» та відповідальними особами в Москві. 

Гаазький суд ухвалив, що малазійський Boeing 777 був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з боку Першотравневого. На момент катастрофи літака цей населений пункт був підконтрольний сепаратистам.

Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. 
Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.

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Теги: суддя слідство переговори літак експертиза вирок

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