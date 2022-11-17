Суд визнав Гіркіна та поплічників причетними до збиття борту MH17, а докази РФ – фальшивими

Boeing 777 був збитий російською ракетою 19 липня 2014 року

Окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною. Про це йшлося під час трансляції судового засідання.

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Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.



Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.

Суд в Гаазі визнав Ігоря Стрєлкова винним у катастрофі «Боїнга» на Донеччині і вбивстві 298 людей 2014 року. Винними, за рішенням суду, є і Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Четвертий підсудний – Олег Пулатов – виправданий, він нібито не причетний до запуску ракети. Зазначимо, що Леонід Харченко – громадянин України. Троє інших – громадяни Росії.

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Як заявив головуючий суддя, фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракети, покази свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів доводять, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Водночас велика кількість доказів, наданих російською компанією «Алмаз-Антей», яка є виробником ЗРК «Бук», була сфальсифікована.

«Представників концерну «Алмаз-Антей» суд вважає компетентними до певної міри. Але концерн пов'язаний з владою Росії, яка заперечує причетність до війни на Донбасі та катастрофи MH17. Велика кількість матеріалів від них була сфальсифікована. Ці факти ставлять під сумнів переконливість їх доказів. По-друге, концерн був зацікавлений у тому, щоб слідство йшло у потрібному йому руслі», – сказав суддя.

Суд вважає, що екіпаж ЗРК «Бук» усвідомлював наслідки запуску, хоча міг бути і не впевнений у тому, що це не військовий, а цивільний літак. Не бувши комбатантами, вони не могли законно застосовувати ракети навіть по військовому літаку.

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Крім того, Гіркін давав вказівки та вів переговори з «ЛНР» та відповідальними особами в Москві.

Гаазький суд ухвалив, що малазійський Boeing 777 був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з боку Першотравневого. На момент катастрофи літака цей населений пункт був підконтрольний сепаратистам.

Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області.

Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.