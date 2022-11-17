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Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
Росія має бути покарана за всі звірства
скріншот із відео

«Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися замовники» 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перші вироки терористам у справі про збиття борту MH17 Малайзійських авіаліній.  

«Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17 Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», – йдеться в дописі. 

Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17  фото 1

Нагадаємо, окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною. Про це йшлося під час трансляції судового засідання.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн. 

Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. 
Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.

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Теги: Володимир Зеленський суд вирок

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