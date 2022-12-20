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«Цепні пси» Путіна. Росгвардійці та кадировці виконуватимуть нову роль на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Цепні пси» Путіна. Росгвардійці та кадировці виконуватимуть нову роль на війні
фото Росгвардія

Окупанти виступатимуть силовими загонами у разі акцій непокори після нових хвиль мобілізованих росіян

Підрозділи Росгвардії та кадировців, які перебуватимуть в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року, згодом російське військове керівництво планує відвести у регіони РФ, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян. Про це повідомляє розвідувальна OSINT-спільнота InformNapalm.

Як вважають в спільноті, Кремлю потрібні «цепні пси» в самій Москві та в регіонах. «Кремлю потрібні цепні пси в самій Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч і слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних. В авангарді пресингу мобілізованих будуть виступати Tik Tok підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою. Проти українських Himars та артилерії борода і кавказький гонор не працює», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Wall Street Journal написало, що маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського. 

Теги: Рамзан Кадиров росія війна путін

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Політика

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