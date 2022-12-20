«Цепні пси» Путіна. Росгвардійці та кадировці виконуватимуть нову роль на війні

Окупанти виступатимуть силовими загонами у разі акцій непокори після нових хвиль мобілізованих росіян

Підрозділи Росгвардії та кадировців, які перебуватимуть в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року, згодом російське військове керівництво планує відвести у регіони РФ, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян. Про це повідомляє розвідувальна OSINT-спільнота InformNapalm.

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Як вважають в спільноті, Кремлю потрібні «цепні пси» в самій Москві та в регіонах. «Кремлю потрібні цепні пси в самій Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч і слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних. В авангарді пресингу мобілізованих будуть виступати Tik Tok підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою. Проти українських Himars та артилерії борода і кавказький гонор не працює», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Wall Street Journal написало, що маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського.