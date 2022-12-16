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Початок війни в Україні: Кадиров отримав від Путіна завдання вбити Зеленського – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Початок війни в Україні: Кадиров отримав від Путіна завдання вбити Зеленського – ЗМІ
Путін спілкується з Кадировим особисто, а не через помічників
фото з відкритих джерел

За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова в Москву для «вироблення стратегії»

Маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у статті Wall Street Journal, опублікованій у п’ятницю, 16 грудня.

Газета з посиланням на представників української розвідки та СБУ повідомляє, що на початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін наказав Кадирову зайняти урядові квартали в Києві та вбити президента. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, таке завдання було «своєрідним бонусом» Кремля для Кадирова.

Українська розвідка повідомила, що за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова в Москву для «вироблення стратегії». 25 лютого кадировці увійшли в Україну трьома колонами бронетехніки. Представники розвідки перехопили відео, на якому високопоставлений окупант повідомляє Кадирову, що «час рівно 00:00, ми починаємо рух – понад 1500 людей особового складу, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці». Перша з трьох груп була практично повністю знищена на підступах до Києва, а дві інші були змушені перегрупуватися і припинити наступ, не дійшовши до української столиці, пише WSJ.

Після провалу кадировців кремлівська маріонетка в Чечні доручила розпочати приховану мобілізацію. У матеріалі WSJ сказано, що чиновники та релігійні лідери ходили по громадських місцях, наприклад, спортзалах та ігрових клубах, і пропонували до 300 тис. рублів на місяць (близько 4600 доларів) за участь у повномасштабній війні. Місцеві жителі та правозахисники повідомили, що кадировські силовики вербували «найбільш вразливих» – чоловіків із боргами, судимостями чи тих, кого вважали геями, і погрожували їм в'язницею.

WSJ пише, що пізніше кадировці взяли на себе роль загороджувальних загонів, які мають не давати російським військовим залишати поле бою. Кадировців відправляли в захоплені окупантами українські населені пункти, де вони допитували, жорстоко катували мешканців і проводили обшуки, намагаючись знайти партизанів.

У статті WSJ також розповідається про відносини Кадирова та Путіна, який «протягом десятиліть витрачав величезний російський бюджет на підтримку» маріонеткового глави Чечні та зміцнення його влади в регіоні. Два співрозмовники газети, зокрема колишній чиновник Кремля, заявили, що Путін спілкується з Кадировим особисто, а не через помічників, як із іншими губернаторами країни-агресора.

Раніше повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: вбивство росія путін Рамзан Кадиров Володимир Зеленський війна

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