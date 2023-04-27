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У Данії підтвердили, що спецкорабель РФ був біля місця вибуху Північного потоку – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Данії підтвердили, що спецкорабель РФ був біля місця вибуху Північного потоку – ЗМІ
СС-750
Фото Міноборони РФ

Водночас командування оборони відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна

Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно СС-750 перебувало біля газопроводу «Північний потік» Nord Stream AG за чотири дні до того, як стався вибух 26 вересня 2022 року.

Про це повідомляє данське видання Information.

Спецсудно СС-750 призначене для проведення операцій під водою та має на борту підводний мінічовен типу АС-26 «Приз».

Командування оборони підтвердило, що 26 фотографій російського судна було зроблено з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від Борнгольма 22 вересня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що загалом є 112 зображень російських кораблів у цьому районі. Але це вперше, коли підтвердилося, що це конкретне російське судно СС-750 з підводним мінічовном на борту.

Водночас командування оборони відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, аргументуючи це тим, що фото мають «розвідувальний характер» та «є частиною розвідувальної роботи».

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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