Відразу три нитки «Північних потоків» вийшли з ладу: що трапилося

Морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі

Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи

Оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.

У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

«Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо», – йдеться в повідомленні.

Морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі «Північний потік-1» незабаром після того, як було виявлено витік на трубопроводі «Північний потік-2», що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

«Вчора було виявлено витік на одному з двох газопроводів між Росією та Данією – «Північному потоці – 2». Трубопровід не працює, але містить природний газ», – заявив міністр енергетики Данії Ден Йоргенсен.

«На «Північному потоці-1» є два витоки - один в економічній зоні Швеції і один в економічній зоні Данії. Вони дуже близькі один до одного», – заявив представник Шведської морської адміністрації (SMA).

За його словами, у «Північному потоці-1», який також не працює, але містить газ, сталося ще два витоки.

Нагадаємо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина залишилася без російського газу.