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У Казані пікетують проти війни: «хочешь быть хорошим руZZким – полежи в гробу»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Казані пікетують проти війни: «хочешь быть хорошим руZZким – полежи в гробу»
У Казані пікетують проти війни
фото з відкритих джерел

Поліція затримала дівчину за антивоєнну акцію

У столиці Татарстану за традицією у вихідні відбуваються поодинокі пікети. В центрі Казані активістка провела пікет проти війни в Україні. Відповідні фото опубліковані в Telegram-каналах.

Дівчина вийшла на вулицю з плакатом, що містить перероблені рядки з пісні репера Noize MC.

 «Хочеш бути хорошим руським – полежи у труні», – вирішив одного разу дядя Вова», – було написано на плакаті.

Зазначається, що поліція затримала дівчину за антивоєнну акцію. 

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, що раніше у Казані дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом «я люблю свого тата», визнали винною у «дискредитації окупаційної армії». 

Повідомляється, що 24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: «я люблю свого тата». Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їм порекомендували пити з унітазу. 

Згодом російський суд оштрафував дівчину на 30 тис. рублів та визнав її винною у «дискредитації армії».

Теги: росія війна протест Telegram поліція

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