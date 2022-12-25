У Казані пікетують проти війни: «хочешь быть хорошим руZZким – полежи в гробу»
Поліція затримала дівчину за антивоєнну акцію
У столиці Татарстану за традицією у вихідні відбуваються поодинокі пікети. В центрі Казані активістка провела пікет проти війни в Україні. Відповідні фото опубліковані в Telegram-каналах.
Дівчина вийшла на вулицю з плакатом, що містить перероблені рядки з пісні репера Noize MC.
«Хочеш бути хорошим руським – полежи у труні», – вирішив одного разу дядя Вова», – було написано на плакаті.
Зазначається, що поліція затримала дівчину за антивоєнну акцію.
Нагадаємо, що раніше у Казані дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом «я люблю свого тата», визнали винною у «дискредитації окупаційної армії».
Повідомляється, що 24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: «я люблю свого тата». Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їм порекомендували пити з унітазу.
Згодом російський суд оштрафував дівчину на 30 тис. рублів та визнав її винною у «дискредитації армії».
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