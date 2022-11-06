«Шатай режим! У*бывай отсюда!»: у Казані «мобіки» влаштували бунт (відео)

У Казані «мобіки» облаяли генерала та прогнали його з табору

Мобілізовані влаштували бунт, скандуючи лайливі слова

У Казані натовп розлючених «мобіків» прогнав генерала з польового табору під вигуки «нах*й». При цьому мобілізовані закликали «хитати режим» Путіна. Відео з місця інциденту з'явилося в соцмережах.

На кадрах зафіксовано натовп чоловіків у військовій формі, які лайливими словами висловлюють незадоволення на адресу командування. Проте «бунт» вони влаштували не через небажання їхати на війну в Україну, а через те, що їх «кинули» і платять не те, що обіцяли. Річ у тім, що командування залишило своїх військових без води, опалення, їжі та належного озброєння.

Через це «мобіки» оточили намет, у якому перебував один з генералів та інші офіцери. Вони вимагали, аби генерал залишив табір.

«А ну-но, давай-но, зй*буй звідси», – скандував натовп.

Згодом генерал вийшов з намету та намагався розпочати діалог з розлюченими «мобіками». Втім, ті закидували офіцера армії окупантів різними предметами та проганяли його, скандуючи слово «нах*й». При цьому мобілізовані закликали «хитати режим» Путіна.

Командувачу так і не вдалося заспокоїти підлеглих. Не допомогли навіть залякування, що викличе ОМОН.

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Раніше, 15 жовтня, в одній із військових частин Бєлгородської області Росії сталася стрілянина на полігоні.

Згодом повідомлялося, що причиною стрілянини на полігоні ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії стало небажання мобілізованих мусульман вирушати на війну проти України.

Нагадаємо, Кремль готує сюрприз росіянам: «Нужна будет полная мобилизация».