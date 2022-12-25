«Це неприйнятно». Російський хокеїст обурився, що в Казахстані не поважають гімн РФ

«Багато людей сиділо, коли грав російський гімн», – нападник «Автомобіліста» Широков

Російський хокеїст Сергій Широков засудив уболівальників у Казахстані, які не стали під час виконання гімну Росії.

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Нападник «Автомобіліста» дав флеш-інтерв'ю у перерві гри з «Барисом» у чемпіонаті Континентальної хокейної ліги.

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«З дитинства вчать, що треба підводитися, коли грає гімн країни. Багато людей сиділо сьогодні, коли грав російський гімн. Гадаю, це неприйнятно», – сказав Широков під час флеш-інтерв'ю в перерві поєдинку.

Матч проходив на «Барис Арені» в Астані, столиці Казахстану.

Нагадаємо, на російському державному телебаченні знову погрожують війною сусідам. На цей раз «жертвою» став Казахстан.