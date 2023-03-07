У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО

Віце-спікер парламенту Угорщини заявив, що не заперечує проти членства Швеції у НАТО

Парламентська делегація Угорщини заявила у вівторок, що вона підтримує заявку Швеції на членство в НАТО після зустрічі зі спікером шведського парламенту, щоб згладити те, що правляча партія Угорщини назвала «політичними суперечками». Про це пише шведське інформаційне агентство TT.

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Деякі угорські законодавці висловили сумнів щодо того, чи підтримати заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, посилаючись на те, що вони називають «відвертою брехнею» Стокгольма та Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині. Але у вівторок угорська делегація повідомила, що парламент у Будапешті зрештою ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО. «Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО», – сказав інформаційному агентству віце-спікер парламенту Угорщини Чаба Хенде. «Ми чітко дали зрозуміти, що уряд Угорщини, президент Угорщини, прем’єр-міністр і більшість угорських парламентаріїв однозначно підтримують членство Швеції в НАТО», – сказав Хенде.

Нагадаємо, Зеленський запросив Орбана до України. Втім у МЗС відповіли, що візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується, проте він відбудеться після виконання всіх передумов.