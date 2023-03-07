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У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО
В Угорщині висловились щодо майбутніх членів НАТО
фото:www.ukrinform.ua

Віце-спікер парламенту Угорщини заявив, що не заперечує проти членства Швеції у НАТО

Парламентська делегація Угорщини заявила у вівторок, що вона підтримує заявку Швеції на членство в НАТО після зустрічі зі спікером шведського парламенту, щоб згладити те, що правляча партія Угорщини назвала «політичними суперечками». Про це пише шведське інформаційне агентство TT.

Деякі угорські законодавці висловили сумнів щодо того, чи підтримати заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, посилаючись на те, що вони називають «відвертою брехнею» Стокгольма та Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині. Але у вівторок угорська делегація повідомила, що парламент у Будапешті зрештою ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО. «Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО», – сказав  інформаційному агентству віце-спікер парламенту Угорщини Чаба Хенде. «Ми чітко дали зрозуміти, що уряд Угорщини, президент Угорщини, прем’єр-міністр і більшість угорських парламентаріїв однозначно підтримують членство Швеції в НАТО», – сказав Хенде.

Нагадаємо, Зеленський запросив Орбана до України. Втім у МЗС відповіли, що візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується, проте він відбудеться після виконання всіх передумов.

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Теги: парламент президент міністр

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