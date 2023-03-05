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Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: боїться засмутити Путіна – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: боїться засмутити Путіна – CNN
Ердоган не хоче засмучувати президента Росії Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

Офіційно президент Туреччини заперечує проти членства Швеції та Фінляндії з, як він стверджує, з міркувань безпеки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, проте цим він може зіграти на руку Кремля. Про це пише CNN.

Туреччина не єдина країна, яка блокує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Угорщина також не змогла ратифікувати приєднання скандинавських країн, що ще більше каламутить воду. Однак наразі пріоритетом вважається залучення Туреччини.

І Фінляндія, і Швеція – разом із більшістю союзників по НАТО – хотіли б, щоб країни офіційно приєдналися до альянсу на саміті НАТО 11 липня. Однак на шляху до цього є значна перешкода – Туреччина.

Офіційно президент Туреччини заперечує проти членства Швеції та Фінляндії з, як він стверджує, з міркувань безпеки.

«Створений ним образ сильної людини, який досягає результатів для турецького народу, було зруйновано... Зараз у Туреччині багато антизахідних і антикурдських настроїв. Це хороша тема для нього, щоб постукати в барабан, і драматичний розворот лише зробить його вигляд слабшим», – пояснює Гонул Тол з турецької програми Інституту Близького Сходу.

Тол вважає, що є й інші причини, чому Ердоган не хоче засмучувати президента Росії Володимира Путіна.

«Росія стала економічно рятівним кругом для Туреччини після того, як інші країни запровадили санкції за свою діяльність у Сирії, військову співпрацю з Росією та іншу ворожу діяльність... Без російських грошей Ердоган не зміг би підвищити зарплати чи надати фінансову підтримку студентам. Тепер він (Ердоган, – ред.) обіцяє масову відбудову після землетрусу. Тому Росія все ще залишається привабливим партнером для Ердогана», – пояснює Тол.

Проте, якщо Швеція та Фінляндія взагалі не приєднаються до альянсу, виникає ризик для НАТО та ширшого західного альянсу, і Кремль може використати це в пропагандистських цілях. Якщо це станеться, навіть якщо війна раптово закінчиться, наратив про розділений Захід і надалі залишатиметься тим барабаном, у який можуть бити опоненти НАТО.

Нагадаємо, переговори Туреччини із Швецією та Фінляндією щодо вступу до НАТО відновляться 9 березня. 

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган готовий блокувати членство Швеції в НАТО. Водночас Туреччина готова дати «зелене світло» Фінляндії, заявив президент країни, виступаючи у парламенті.

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Теги: президент Угорщина Фінляндія війна санкції росія Швеція Туреччина

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