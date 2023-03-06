Зеленський запросив Орбана до України. Угорщина відповіла

Орбан приїде до Києва «після виконання всіх передумов»

Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується, проте він відбудеться після виконання всіх передумов. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1.

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«Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки», – сказав Сійярто.

На уточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що Угорщина отримала запрошення і цінує його.

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«Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося», – додав він.

Зазначимо, що Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав ЄС, які досі не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно стало відомо, що Зеленський запросив Орбана до Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

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Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну.

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.