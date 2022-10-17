Угорщина саботує створення навчальної місії ЄС для українських військових

Навчальна місія ЄС для українських військових може призвести до ескалації війни у Європі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що не голосував за створення навчальної місії ЄС для українських військових. Про це він сказав після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише Blikk.

«Угорщина також не голосувала за цю пропозицію, ми використали варіант конструктивного перебування, тобто ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але не беремо в ній участі. Ми не розміщуємо її, ми не беремо в цьому участь і також не беремо участь у витратах на неї. Ми не вважаємо хорошою ідею, яка може призвести до ескалації війни з ризиком втягнення Європи в конфлікт», – заявив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, деякі лідери ЄС не бажають визнавати реальність.

«Я не знаю, де вони живуть, коли говорять про успішність санкцій. Кінця війни не видно, але європейська економіка вже страждає. Відбувається прямо протилежне тому, що нам обіцяли, коли голосували за санкції, тобто санкційна політика провалилася. Також було сказано, що потрібен дев’ятий пакет санкцій, куди вони хочуть включити атомну енергетику, але я одразу чітко сказав: Угорщина не підтримуватиме жодних таких санкцій», – додав Сійярто.

Рада ЄС на засіданні у понеділок ухвалила рішення про створення місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Місія діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106 700 000 євро.

Нагадаємо, раніше Угорщина викликала голову посольства України.