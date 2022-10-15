Угорщина викликала голову посольства України: що сталося

Відомство вважає знесення статуї в Мукачеві непотрібною провокацією

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з рішенням Мукачівської міської ради напередодні провести демонтаж із замку «Паланок» орла-турула та замінити його на тризуб. Про це повідомляє угорський сайт InfoRadiо.

Сійярто заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві «непотрібною провокацією», запросив українського посла в МЗС, а також звернувся до глави Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити, якого назвав «просто прекрасною людиною».

«Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації», – сказав глава угорського МЗС.

Він додав, що не має значення, хто влаштував «провокацію» зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини зараз – «стати на захист угорців Закарпаття».

Нагадаємо, 13 жовтня Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула і замінити його на тризуб.

Зауважимо, що раніше керівництво замку «Паланок» оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України – герба України. У першій половині XX в. турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.