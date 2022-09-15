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Перестала бути демократією. Європарламент закликав покарати Угорщину

Надія Клочко
glavcom.ua
Перестала бути демократією. Європарламент закликав покарати Угорщину
Європарламент виступив з різкою критикою політики уряду Віктора Орбана
фото з відкритих джерел

Угорщина послідовно підтримує Росію та виступає проти запровадження санкцій проти держави-агресорки

Більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Євродепутати закликають обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Про це йдеться у заяві Європарламенту.

Європарламент засудив «навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини» з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтею 7 Договору про ЄС.

Відсутність рішучих дій ЄС сприяла виникненню «гібридного режиму виборчої автократії», тобто конституційної системи, в якій відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів, кажуть євродепутати.

Звіт, ухвалений у четвер, 433 голосами «за», 123 «проти» та 28 утрималися, ґрунтується на звіті, за допомогою якого Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

«Висновки цього звіту є чіткими та безповоротними: Угорщина не є демократією. Парламенту було як ніколи актуально прийняти таку позицію, враховуючи тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в Угорщині» – сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, доповідачка Європарламенту парламенту щодо ситуації в Угорщині.

Європарламент висловив жаль з приводу неспроможності Ради ЄС досягти значного прогресу в боротьбі з відходом Угорщини від демократії і заявив, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти і, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС.

Нагадаємо, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт «Пакш ІІ» – розширення атомної електростанції «Пакш», яким займатиметься російська державна корпорація «Росатом». 

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Додамо, що Рада Євросоюзу у серпні затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими. Угорщина була однією з країн, які не погоджувалися з цим рішенням. 

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Теги: Європейський союз Угорщина

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