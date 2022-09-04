Україна отримає від ЄС транш у 5 мільярдів євро

Україна отримає від ЄС допомогу у розмірі 5 мільярдів євро

Основними темами для візиту є зброя, фінанси, санкції, провокації Росії на ЗАЕС, інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, де обговорив питання макрофінансової допомоги для України, йдеться у Telegram перм'єра.

«Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону», – зазначив Шмигаль.

Окремим пунктом розмови було питання збільшення військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки «Panzerhaubitze 2000», які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і Україна сподівається на збільшення поставок важкого озброєння.

Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

На зустрічі також обговорювався план відновлення України, зокрема негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла, який вже реалізується урядом.

Денис Шмигаль додав, що у 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і він впевнений, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США спрямують Україні ще $4,5 млрд.

Відомо, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити $1 млрд.

Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.