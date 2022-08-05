США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд

Він міститиме боєприпаси для Himars та боєприпаси для зенітно-ракетних систем Nasams

США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити 1 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, які поінформовані з цього питання.

Очікується, що про цей пакет буде оголошено вже в понеділок.

Чиновники заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет зброї. Вони попередили, що пакети зброї можуть змінитися за вартістю та утриманням до того, як вони будуть підписані.

Однак, якщо він буде підписаний у його нинішньому вигляді, він буде оцінений у 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для Himars, боєприпаси для зенітно-ракетних систем Nasams та 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Зауважимо, на сьогодні Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну будь-якими методами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про те за його словами у країни-агресора нічого не вийде.

Нагадаємо, нещодавно Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні. Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

Також Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні.

Разом з тим 1,7 млрд доларів грантової допомоги направили до України Сполучені Штати Америки.

Також країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Частину коштів Україна вже отримала.