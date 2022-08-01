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США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде

Вчора, 22:20 glavcom.ua
США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде
У Білому домі розповіли про новий пакет безпекової допомоги для України
фото із відкритих джерел

Це вже буде 17-й пакет безпекової допомоги від США

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 1 серпня 2022 року, схвалить новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів. Про це повідомив на брифінгу у Білому домі координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

«Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І поінформували про новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні», – зазначив він.

Новий пакет передбачає передачу Україні більшої кількості боєприпасів для високомобільних сучасних ракетних систем, відомих як HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм.

За словами Кірбі, це вже буде 17-й пакет безпекової допомоги з того моменту, як Байден став президентом.

Також Кірбі додав, що загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини. Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні. 

Разом з тим 1 серпня,  на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу.

Теги: зброя війна Україна США

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