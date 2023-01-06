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Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту

Альона Боженко
glavcom.ua
Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту
У Чаді відбулася спроба держперевороту
фото ілюстративне

Служба безпеки Чаду запобігла спробі перевороту

Уряд Чаду заявив, що у країні відбулася спроба держперевороту. Про це повідомляє France 24.

За заявою уряду, за замахом стояла група з 11 офіцерів на чолі з Барадином Бердей Таргіо, президентом Чадської організації з прав людини.

«Служба безпеки запобігла спробі військових дестабілізувати країну та підірвати конституційний лад», – повідомляє телеканал.

У лютому 2021 року Таргіо був засуджений до трьох років ув'язнення за звинуваченням у підриві конституційного ладу.

Нагадаємо, у Німеччині 7 грудня правоохоронні органи країни влаштували масову облаву на учасників руху, який готував державний переворот. В обшуках і арештах, що проводилися одночасно по всій Німеччині, а також у сусідніх Австрії та Італії, взяли участь близько 3000 співробітників спецслужб. Затримано 25 осіб, полювання ж оголошено на ще 27 учасників руху «Громадяни Райху».

Теги: переворот

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