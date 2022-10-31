Росія готує державний переворот у Молдові – ексміністр оборони Шалару

Шалару: «Один із планів передбачає організацію енергетичної та фінансової кризи у Молдові»

Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові та повалити чинний уряд. Серед планів ФСБ – організувати державний переворот у Молдові. Про це повідомив колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я впевнений, що ФСБ Росії планує організувати державний переворот у Молдові. Про це відомо усьому світу, окрім керівництва Молдови, яке довгий час не визнавало таку небезпеку з боку Росії. Наразі вже керівництво Молдови переконалося, що це так. Росія вже зрозуміла, що військовий план захоплення республіки Молдова не має шансів на успіх, коли українська армія чинить сильний опір. Росія зрозуміла, що не має шансів захопити Одесу, Миколаїв, Вознесенськ та об'єднатися з російськими військами, які нелегально перебувають на території Молдови», – зазначив Шалару.

Ексміністр оборони Молдови припустив, що керівництво Росії має кілька планів щодо захоплення Молдови та інших колишніх республік СРСР.

«Один із планів передбачає організацію енергетичної та фінансової кризи у Молдові. Високі ціни на газ та інфляцію. Скористатися невдоволенням громадян та організувати переворот у Молдові. Організувати дострокові вибори або захопити владу в Кишиневі, щоб Кишинів став ще однією проблемою ЄС, коли триває запекла боротьба за свободу України», – підкреслив Шалару.

Нагадаємо, Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від