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В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
фотоз відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні 23 грудня станом на 12:55 оголошена повітряна тривога. Сигнал тривоги лунають в багатьох східних, центральних областях та м.Києві.

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Громадянам слід негайно пройти в укриття. Як повідомляють телеграм-канали, повітряна тривога оголошена через активність ворожої авіації збоку окупованих територій.

Триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: тривога ворог укриття

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