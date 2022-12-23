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У Криму окупанти здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій – Генштаб

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму окупанти здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій – Генштаб
За добу захисники відбили ворожі атаки у 19 населених пунктах
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили три зенітно-ракетних комплекси проивника

Триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріл з РСЗВ у районі населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Теги: окупанти ворог Макіївка озброєння місто Херсон військові обстріл Генштаб Бахмут

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